O candidato do PTB ao Senado, Nelsinho Trad, segue isolado na liderança das pesquisas de intenção de voto. Com 40,41% das intenções, Trad não tem nenhum oponente que se aproxime dele nas pesquisas.

Já o quadro para segundo lugar mudou um pouco. Agora estão tecnicamente empatados Zeca do PT (18,08%) e Waldemir Moka do MDB (17,16%).

Em quarto lugar está o candidato Dorival Betini (PMB), com 11,58%, seguido de Sérgio Harfouche (PSC), que na pesquisa anterior fazia parte da disputa pelo segundo lugar, caiu para a quinta posição com 8,50%, e Marcelo Miglioli (PSDB), que cresceu 1,5%, comparando com a pesquisa anterior, agora aparece com 8,08% das intenções de votos. Os três estão tecnicamente empatados.

Eles são seguidos por Soraya Thronicke (PSL) 5,66%, Gilmar Cruz (PRB) com 4,16%, Humberto Figueiró (Podemos) com 3,75%, Mario Fonseca (PCdoB) com 2,91%, Anízio Guató (PSol) com 2,50% e, no final da fila, vem Thiago Freitas (PPL) empatado com César Nicolatti (PTC) com 1,.75%.

O levantamento foi feito pelo Instituo Ranking, entre os dias 11 e 16 de setembro, a pesquisa ouviu 1.200 eleitores e eleitoras de 20 municípios do estado. Com um intervalo de confiança em 95% e margem de erros de 2,83% para mais ou para menos, a consulta está registrada na Justiça Eleitoral com os números MS-00919/2018 e BR-08846/2018.