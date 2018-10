Instituto indica Azambuja com 51,47% dos votos válidos. Odilon tem 48,53% das intenções de votos

O Instituto Ranking, apurou, em sua última pesquisa no pleito 2018, que a disputa para o governo de Mato Grosso do Sul está acirrada. Divulgada neste sábado (27) o levantamento mostra que Reinaldo Azambuja (PSDB) continua na frente com 47,08%, e o juiz Odilon de Oliveira (PDT) tem 44,41% nas intenções dos votos totais. Indecisos, brancos e nulos somaram 8,51%.

Em percentuais de votos válidos, a Ranking aferiu que Reinaldo conseguiu 51,47% das intenções de votos, enquanto seu adversário, juiz Odilon obteve 48,53% do eleitorado sul-mato-grossense.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

O instituto ouviu 1.200 pessoas a partir dos 16 anos de idade em 20 municípios, entre os dias 24 e 26 de outubro, com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2,83% para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número MS-04395/2018 e BR-08419/2018.

Confira os números nos gráficos: