Receita Federal revista sede de empresa Digix, ex DigithoBrasil

Nova fase da Operação Lama Asfáltica cumpre mandados de prisão em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná

Na quarta fase da operação Lama Asfáltica agentes da Receita Federal chegaram antes das 6h na sede da empresa Digix Soluções para Gestão Pública na Capital. A empresa é conhecida como Dighito Brasil ligada a João Baird e que sempre prestou serviços para o Governo do Estado na época em que André Puccineli era governador.

Segundo a polícia federal informou em nota oficial estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva, nove mandados de condução coercitiva, 32 Mandados de Busca e Apreensão, além do sequestro de valores nas contas bancárias de pessoas físicas e empresas investigadas. As medidas estão sendo cumpridas em Campo Grande, Nioaque, Porto Murtinho, Três Lagoas, São Paulo e Curitiba, com a participação de aproximadamente 270 Policiais Federais, servidores da CGU e servidores da Receita Federal.