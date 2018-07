A sigla encaminha professora como vice na chapa programática com o PV e o PC do B

Na noite da segunda-feira (30), A Rede Sustentabilidade realizou convenção estadual para definir os rumos do partido para as eleições deste ano. Em decisão colegiada com filiados, quatro nomes foram definidos na disputa para deputado federal e um para estadual.

Além disso, a Rede encaminhou o nome da professora e poeta Ana Maria Bernardelli para ser vice na chapa programática com o PV e o PC do B, partidos que vão realizar suas convenções no próximo sábado (4).



Como pré-candidatos a deputado federal, a Rede tem Wagner dos Santos, que é da região de Bodoquena, o policial federal Alexandre Figueiredo, o empresário e ambientalista Laércio Machado, o médico veterinário e professor, André Fonseca e para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, o nome é do professor de física Alex Figueiredo.



Tatiana Ujacow, da coordenação estadual da Rede, destacou que o partido está participando pela primeira vez de uma eleição em nível nacional para escolha de presidente da República, governo, deputados estadual e federal e dois senadores. A coordenadora também destaca que a Rede está num momento de fortalecimento por meio de aproximação com pessoas que possuem os mesmos ideais do partido, expandindo assim, sua rede de filiados pelo estado.



“Temos pessoas capacitadas para disputar as eleições deste ano, sendo que cada história de vida e participação na sociedade pode contribuir muito para melhorar este momento político ruim que o país vive. Um momento que as pessoas se mostram desacreditadas”, diz Tatiana.



A primeira participação da rede em disputas eleitorais foi em 2016, com eleições municipais. Em Campo Grande o partido conquistou uma vaga na Câmara de Campo grande, com a eleição de Eduardo Romero.

Mauro Soares, um dos articuladores políticos da Rede nacional, destacou durante a convenção que a pré-candidata à presidente da república, Marina Silva, deve vir ao Mato Grosso do Sul no mês de setembro e já começa definir como vai ser sua agenda no estado.