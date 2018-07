A convenção partidária da Rede Sustentabilidade será realizada na próxima segunda-feira (30), no centro empresarial One Offices, em Campo Grande. O encontro está programado para iniciar às 18h e irá definir os rumos políticos do partido nas eleições deste ano.



De acordo com a coordenação geral do diretório estadual, a Rede avaliou todas as pré-candidaturas até agora apresentadas oficialmente, porém, o partido de maior proximidade nas conversações é o Partido Verde (PV). Contudo, a definição só ocorrerá no dia da convenção.



Tatiana Ujacow, da coordenação do diretório estadual, destaca que esta é a primeira eleição que a Rede vai participar em nível nacional. A primeira disputa do partido foi em 2016 com as eleições municipais. “A Rede não é apenas uma sigla nova, mas diferente. Todas as decisões são colegiadas. Aqui não temos a figura do que tem cargo comanda. Por isso, estamos trabalhando com bastante conversa as eleições deste ano’, disse.

Até o momento, a Rede tem uma chapa “forte” de pré-candidatos para disputa de deputado federal e estadual. Porém, não está descartada a possibilidade de outras candidaturas. Em nível nacional, o partido tem como pré-candidata à presidência da República a ex-ministra Marina Silva, que deve vir ao estado no início do mês de setembro, já em período de campanha eleitoral.