Reforma política proposta por Marquinhos será votada já no dia 1º

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) já conversou com os vereadores sobre a proposta de uma reforma administrativa, no entanto, os vereadores que irão participar da mesa diretora da Câmara Municipal de Campo Grande deverão receber a partir desta quarta-feira (28) os novos projetos da nova Reforma Política, da gestão Marquinhos Trad. Segundo os membros da câmara legislativa, a intenção neste ano de 2017 é economizar.

A nova proposta que será votada na noite deste domingo (1) após a posse do novo prefeito de Campo Grande, e segundo apontam as conversações o projeto apresenta grandes mudanças na administração do governo municipal. “Atual administração trabalha com uma proposta de muitos gastos e custos com as secretarias, queremos diminuir esses valores juntando algumas das secretárias do governo”, comenta o vereador reeleito, Chiquinho Telles (PSD), que será o líder de Marquinhos na Casa de Leis nesta próxima legislatura. Segundo ele, a economia poderá ser de até R$ 32 milhões mensais.

Para que a nova proposta seja aprovada, o vereador comentou que a intenção é analisar com antecedência qualquer projeto que não possa afetar a economia da Capital. “Na atual administração, o prefeito Alcides Bernal está aceitando as propostas de governo sem analisar os custos. A intenção é colocarmos na mesa um tempo hábil para que possamos olhar e aprovar com mais cautela”.