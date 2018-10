O primeiro levantamento do instituto foi divulgado nesta terça-feira (16)

O Instituto Real Time Big Data divulgou nesta terça-feira (16), pesquisa de intenções de votos do segundo turno para governador de Mato Grosso do Sul. O candidato a reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB), aparece com 57% de votos válidos e Odilon de Oliveira (PDT) 43%.

Considerando os votos totais, Azambuja tem 51% e Odilon 38%. Brancos e nulos somaram 6% e indecisos 5%.

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 14 de outubro em 17 municípios do estado. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Record TV e está registrada na Justiça Eleitoral com o número MS-04015-2018// BR-07080-2018.