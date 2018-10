O governador e candidato a reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB), declarou apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) nesta segunda-feira (8). O juiz Odilon de Oliveira (PDT), afirmou que espera apoio do presidenciável.

As declarações foram feitas durante entrevista a TV Morena, Reinaldo foi incisivo ao dizer que, no primeiro turno já tinha Jair Bolsonaro em sua coligação, já que o PSL coligou com o PSDB em MS. “Tínhamos dois candidatos a presidente no primeiro turno, Geraldo e Bolsonaro, e agora, com certeza estaremos juntos com o candidato que foi para o segundo turno que é o Bolsonaro”, afirmou Reinaldo ao reforçar que, pessoalmente, apoia o presidenciável porque “entende que é o melhor para o país”.

Já Odilon de Oliveira disse que já procurou candidatos do PSL, eleitos em Mato Grosso do Sul para uma possível aliança e, ao ser questionado se o fato de procurar os candidatos do partido de Bolsonaro representa apoio ao presidenciável, Odilon negou. “Isso não significa que vou apoiar Jair Bolsonaro, significa que Jair Bolsonaro poderá vir a apoiar o juiz Odilon”, afirmou.

Reinaldo e Odilon, que agora seguem para o segundo turno, falaram que já procuraram apoio de outros partidos, mas ambos não deram detalhes. Reinaldo afirmou que vai continuar sua estratégia de campanha propositiva e Odilon comemorou maior tempo de TV que terá e afirmou que isso dará condição de fazer uma exposição bem objetiva e muito mais ampla sobre o seu programa de governo.