O governador reeleito em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), afirmou durante entrevista ao programa O Povo na TV nesta segunda-feira (29), que vai apoiar as reformas que o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou que vai fazer no Brasil.

Reinaldo considerou que “se as reformas estruturais necessárias não forem feitas, muito pouco o novo presidente vai conseguir fazer”. “A medida inicial é apoiar as reformas que o Bolsonaro vai encaminhar como, diminuição de ministérios, cortar cargos, acabar com as cabides de empregos que tem em Brasília, diminuir as empresas estatais”, pontuou.

Em Mato Grosso do Sul, Reinaldo afirmou que vai continuar e intensificar as políticas públicas. “Vou concluir os hospitais, continuar com a Caravana da Saúde, deixar a saúde mais próxima da população, ampliar as escolas de tempo integral e ser vigilante no desenvolvimento, sem ter irresponsabilidade fiscal”, disse.

A eleição polarizada de ontem foi um fato que repetiu o resultado das urnas em 2014, segundo o governador, que frisou que “vai governar para todos”. “Aqueles que não votaram em mim terão o mesmo apoio daqueles que votaram”, disse ao concluir que "o Brasil precisa ser unificado".