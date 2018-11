Os três governadores tucanos, Reinaldo Azambuja, de Mato Grosso do Sul, João Dória, de São Paulo e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul anunciaram nesta quinta-feira (8) apoio às iniciativas econômicas e institucionais do novo Governo Federal, a chamada “Agenda Brasil”.

O anúncio foi feito em coletiva à imprensa, em São Paulo. Reinaldo destacou que o manifesto não se trata de adesão ao governo de Bolsonaro, mas "de apoio a pautas consideradas fundamentais para o crescimento da economia e geração de emprego e renda para o Brasil".

Juntos, os três estados detêm 37% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. “Queremos que o Brasil avance”, disse o governador sul-mato-grossense. O governador eleito em São Paulo, João Dória, resumiu que o ato desta manhã é um “pacto de atuação, solidariedade, gestão e motivação em torno do Brasil, de boas políticas públicas do novo governo”.

Na próxima quarta-feira (14), Bolsonaro vai receber todos os 27 governadores eleitos e reeleitos para discutir as prioridades econômicas nos estados.