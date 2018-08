Durante o lançamento da reeleição ao governo de Mato Grosso do Sul, na manhã desta sábado (4), o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), fez um breve resumo dos quatro anos à frente do comando do estado.

Reinaldo que possui o maior número de partidos que o apoia em sua coligação, destacou a regionalização de seu governo, entregando novos hospitais e estruturas que estão sendo edificadas nos quatro cantos do estado. Azambuja acrescentou que implantou “uma política educacional que não só pagou o melhor salário do Brasil, mas, mais do que isso, propôs aos estudantes as melhores notas e o crescimento no Ideb”.

“Investimos na saúde com a Caravana. Alegria que tenho de ter levado a cultura, esporte e lazer aos municípios do estado. Criado as nossas subsecretarias para dialogar com os diversos seguimentos da sociedade”, disparou.

Em seu discurso, Azambuja disse ainda que, apesar do descrédito que a maioria dos eleitores dá à política devido aos últimos acontecimentos, sente-se orgulhoso em colocar o nome novamente na disputa pelo governo para continuar trabalhando.

Ao falar de seu vice, Murilo Zauith (DEM), Reinaldo ressaltou “a alegria de ter o ex-prefeito de Dourados em seu projeto”. “Eu sei da sua responsabilidade como homem público da maior qualidade que Mato Grosso do Sul tem”, discursou.

Durante a convenção, foram lançados para candidatos ao Senado, o ex-secretário de infraestrutura do estado, Marcelo Miglioli e o ex-prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad, além de 16 candidatos a deputado estadual e seis para federal.

Compoem a coligação de Azambuja, as seguintes legendas: PSB, PPS, PSD, PNM, PROS, PTB, PSL, Partido Progressista, PEN, Solidariedade, PMB, PSC e o Democratas.