Com 100% das urnas apuradas, o candidato ao governo do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) foi reeleito com 52,35% (677.310) dos votos válidos apurados. Este será o segundo mandato do candidato no estado. “Ainda tenho um mandato a terminar neste ano. Só tenho a agradecer aqueles que confiaram no nosso trabalho. Temos muita responsabilidade e a verdade acabou prevalecendo nessas eleições, quando fomos muito atacados”, afirmou.

Reinaldo disse esperar que as pessoas entendam o papel da democracia e que acreditem no seu governo. “Foi uma campanha extremamente difícil e fomos aprovados pela maior parte da população. Isso nos dá ânimo, é o nosso combustível para os próximos quatro anos trabalhando pela população”.

O candidato do PDT, juiz Odilon obteve 47,65% (616.422) dos votos válidos. Abstenção foram 22,78% , brancos 2,67% e nulos 8,07%.

Informações atualizadas às 18h37 com informações do TRE-MS