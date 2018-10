A primeira parcial da apuração divulgada neste domingo (28) pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) revela que o candidato Reinaldo Azambuja (PSDB) lidera no segundo turno com 54,02% dos votos. Juiz Odilon está com 45,98% votos, sendo que 14,14% das urnas já foi apurado.

A parcial foi divulgada por volta das 17h25 e representa 923 seções, de um total de 6.529.