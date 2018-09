O candidato à reeleição Reinaldo Azambuja (PSDB), continua a frente na disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul, com 36,25%, das intenções de votos, segundo a pesquisa do Instituto Ranking divulgada nesta quarta-feira (26). Azambuja avançou 3,75 pontos percentuais comparando com a pesquisa do mesmo instituto, divulgada na última sexta-feira (21).

Odilon de Oliveira (PDT), que pontuava 24,25% agora aparece com 25,16%. Junior Mochi, do MDB, tem 20,41%, Mochi teve um avanço de 0,91 pontos percentuais, comparando com a pesquisa da semana passada.

O petista Humberto Amaducci que tinha 3,50% da preferência dos eleitores, agora caiu para 3,41%. Marcelo Bluma, do PV, também registrou queda, ele tinha 3,25% e agora aparece com 2,08%. João Alfredo (PSOL) tinha 1,41% e agora tem 0,83%. Na pesquisa divulgada hoje, brancos, nulos e indecisos somaram 11,86%.

Rejeição

O levantamento divulgado nesta quarta mostra o governador Reinaldo Azambuja com maior índice de rejeição, registrando 20,83%. Juiz Odilon vem logo em seguida com 11,83%. Bluma, 7,91%. Mochi pontua 5,66%, Amaducci com 5,66% e João Alfredo tem 5,58% de rejeição.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores, entre os dias 20 e 24 de setembro. O nível de confiança é de 95% e margem de erro de 2,83 pontos, para mais ou para menos. A consulta está registrada na Justiça Eleitoral com os números MS-07535/2018 e BR-03768/2018.