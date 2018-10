O governador e candidato a reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB), afirmou logo após a votação que “a verdade prevaleceu e muitas coisas aconteceram no final desse segundo turno para esclarecer muitas mentiras contadas durante a campanha”.

Reinaldo votou nesta manhã e disse estar confiante na vitória. O candidato falou da importância dos últimos debates esclareceram para os eleitores pontos importantes para o nosso estado, como saúde, segurança e os avanços para MS.

Questionado sobre a divulgação de fake news contra o candidato opositor, afirmou que durante a campanha não foi registrado nenhum caso contra ele, ao contrário do juiz Odilon. “É só fazer o comparativo com as punições recebidas durante a campanha”.

O candidato falou da sua gestão em Mato Grosso do Sul e que cumpriu um dever de governar o estado. “Assumimos o estado em um momento difícil, que nos impôs responsabilidade e uma equipe muito sintonizada”, disse ao completar que o MS está bem diferente da maioria dos estados brasileiros. “Isso é fruto de uma equipe”, ressaltou.

O candidato afirmou ainda que conseguiu mostrar, durante a campanha, o trabalho de “governo presente nos 79 municípios”. “Não fizemos uma campanha de ataques, mas de propostas e a população identificou o que foi e pode ser feito em Mato Grosso do Sul”, considerou.