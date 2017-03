Renan diz que reforma da Previdência deve ser possível

O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse hoje que nenhum governo conseguirá fazer uma reforma definitiva da Previdência.

Segundo o senador, o PMDB tem que ter “coerência com seu papel na história” e ajudar o governo a fazer uma reforma mais realista. “Tem que reformar a Previdência, claro, estamos com um déficit monumental, mas reformar a Previdência com uma reforma possível.”

“A reforma na época do presidente Fernando Henrique Cardoso foi a possível, a da Dilma foi a possível, a do Lula foi a possível, e nós temos que fazer a possível com o Michel [Temer]”, acrescentou.