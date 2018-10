O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, falou sobre recurso público no estado, no programa "Capital Meio Dia" nesta quarta-feira (17). Apesar de toda complexidade que se tem no orçamento estadual, hoje, se tem R$ 15 bilhões de reais de orçamento, essa é a real dimensão de Mato Grosso do Sul.

"A responsabilidade fiscal é absoluta prioridade dentro do governo atual, se conseguimos atravessar a maior crise do país em 2015,com sálario em dia, fazendo mais de R$ 5 bilhões de investimentos, isso não foi à toa. Foi baseado em cima de muito planejamento. Lógico que o orçamento é extremamente apertado, mas está tudo previsto", afirmou Riedel.

O governo e os orgãos públicos estão tendo que se adequar a nova realidade brasileira, e é essa diretriz que Mato Grosso do Sul está caminhando. " Nós cortamos a estrutura da máquina pública cortando secretárias sem perder o que é essencial para população e com a busca de melhorias de serviço nas áreas principais que são na educação segurança pública, saúde e outras importantes", ressaltou.

Bolsonaro

Seguindo a linha do candidato Bolsonaro, o candidato a releição Azambuja tem a mesma prioridade, de enxugar o orçamento para redução do custo.

Licitação

O processo de licitação é muito simples, basta especifícar o que se quer contratar. Porém, ainda existe a carta convite, após realizado a avaliação, a empresa assume. Mas é um processo muito burocrático.

Portal de Transparência

Desde que o governo atual assumiu, foi criado um processo para que tudo fosse feito de forma visível e transparente. Acompanhei todo processo e, até hoje, existe um departamento para acompanhar todo processo e controle da transparência.

ICMS do gás

Importante lembra que é umas das grandes fontes de receita do MS, ou seja, 20% é refente a essa tributo.