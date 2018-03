Riedel, Jaime e Miglioli deixam o governo para disputar eleição

Três dos principais secretários do governo de MS, Eduardo Riedel, Jaime Verruck e Marcelo Miglioli, deixarão governo na primeira semana de abril, para disputar cargos eletivos.

Miglioli e Riedel duelam internamente no PSDB e devem deixar seus postos para duelarem pela possibilidade de ser o candidato tucano ao Senado.

Já Jaime Verruck, deve tentar ser deputado federal, com apoio do setor produtivo.

A equação pode ter alterações, já que afinal,nem mesmo quem era o nome do PSDB ao senado está definido, mas no encontro tucano em Ivinhema no ultimo sábado (10), o pedido de demissão do trio de secretários era tido definido.