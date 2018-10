O deputado reeleito acredita que Azambuja é “o melhor para Mato Grosso do Sul”

O deputado estadual reeleito, Eduardo Rocha (MDB), reuniu na segunda-feira (15), prefeitos, vereadores e lideranças políticas em apoio a Reinaldo Azambuja (PSDB).

O MDB decidiu apoiar, neste segundo turno, o candidato do PDT, juiz Odilon de Oliveira, mas Rocha manifestou apoio a reeleição de Azambuja por levar em consideração “toda a parceria que ambos veem construindo antes do período eleitoral”. “Acredito ser o melhor para nosso Mato Grosso do Sul", destacou.

Estiveram presentes os prefeitos, de Vicentina, Marquinhos do Dedé; de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni; de Alcinópolis, Dalmy; de Coxim, Aluísio São José; de Juti, Laka ; de Coronel Sapucaia, Rudi; de Batayporã, Jorge e de Deodápolis, Valdir. Além de diversos vereadores e lideranças políticas que apoiaram Eduardo Rocha em sua reeleição.