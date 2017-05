O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche se pronunciou sobre a notícia de que o presidente Michel Temer foi gravado autorizando a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.

"É inacreditável que estejamos presenciando o fechamento de um ciclo histórico da maneira mais lamentável que um dia pudéssemos imaginar. É com tristeza e indignação que assistimos a esses episódios de amoralidade explícita, nos envergonhando perante o mundo", afirma em artigo.

Ainda conforme Mansour, o Brasil chegou ao ápice de sua maior crise institucional, mas defende como saída que seja seguida a Constitução. "Qualquer proposta fora dos ditames constitucionais poderá representar um flerte perigoso com medidas de exceção, abrindo-nos ao risco de nos levar de mergulho para aventuras perigosas demais para serem concebidas e imaginadas".

Ele ainda alerta para o surgimento de radicalismos e "flertes indeléveis com o autoritarismo" e reforça a responsabilidade da sociedade civil para a preservação do direito.



"A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul, por meio de sua atual diretoria, comunica que a partir de agora manterá extrema vigilância para dar apoio às verdadeiras aspirações nacionais, jamais descurando de seu papel primordial na defesa intransigente da legalidade e dos verdadeiros interesses nacionais", conclui.

Para ler o artigo na íntegra, clique aqui.