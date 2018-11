O projeto de lei contempla com desconto de impostos pessoas físicas e jurídicas que patrocinarem atletas

O vereador André Salineiro (PSDB) propôs à prefeitura de Campo Grande projeto de lei para desconto em impostos municipais às pessoas físicas e empresas que patrocinarem atletas, com transporte, hospedagem e confecção de uniforme. A Prefeitura aprovou a ideia e tomou frente do projeto, criando então um grupo de trabalho para realizar estudos de viabilidade e análise da proposta por meio de decreto, publicado na segunda-feira (5), no Diário Oficial.

O grupo reuniu para discutir detalhes do projeto no início da semana.

Para o vereador, a lei será um incentivo tanto para o contribuinte, quanto para os atletas e um ganho para toda sociedade. “Não podemos permitir que os atletas tenham que implorar por recursos toda vez que precisam competir. O esporte é um grande aliado da educação, da cidadania, no combate às drogas e leva o nome da nossa Capital até para outros países, então tem que existir uma lei que assegure esse apoio”, comentou o vereador.

A Fundação Municipal de Esportes, por meio do diretor-presidente Rodrigo Terra, coordenará o Grupo de Trabalho, que será integrado também por representantes da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento e da Câmara Municipal.