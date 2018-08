O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Odilon de Oliveira (PDT), afirmou nesta quinta-feira (16), que a nota publicada na quarta-feira (15), logo após a desistência de Pedro Chaves, “não foi especificamente” para o senador.

Em entrevista ao JD1 Notícias nesta tarde, Odilon, mesmo após ter dito que a nota não seria para Chaves, disparou que “se tiver alguém com a cabeça do tamanho da carapuça e se couber...”.

Na nota, o candidato escreveu que é melhor andar sozinho do que mal acompanhado, e acrescentou, “ou junto com egoístas, frouxos, covardes ou venáveis”. Odilon afirmou que as palavras usadas dizem respeito a ele próprio, para mostrar a políticos e adversários que não acreditavam em sua candidatura. “A nota foi para reafirmar que eu não sou de desistir, que não atuo com covardia e que eu não tenho egoísmo que eu penso no povo”, escreveu.

Odilon lamentou a saída de Chaves e considerou que “todo mundo é substituível”. “Com certeza, o partido dele, que é o PRB, já está providenciando a substituição, então pra nós não tem prejuízo nenhum”, disse.

Posicionamento

Ao dizer que “coragem é algo que não faltou no partido”, o presidente do Partido Republicano Brasileiro (PRB), reafirmou o apoio ao juiz Odilon de Oliveira, na corrida pelo governo estadual. “Vamos seguir a campanha com ainda mais intensidade em busca dos nossos objetivos de colocar pessoas comprometidas com a vida e a família nos poderes Executivo e Legislativo do nosso Brasil”, concluiu o presidente em coletiva a imprensa, na tarde de ontem.