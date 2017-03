Se eleições fossem hoje, Nelsinho seria senador

Na média dos 17 municípios radiografados pelo Instituto Rankig, o ex-prefeito Nelsinho Trad seria um dos senadores se a eleição fosse hoje. Ele esta um pouco a frente do deputado Zeca do PT que também quer o cargo. Um pouco abaixo, mas próximo dos dois lideres estão os senadores Pedro Chaves e Waldemir Moka.

Um detalhe: mesmo estimulados, e com duas opções de votos, 46.82 % dos escutados não se sentem atraídos por nenhum dos nomes. Um dado a ser interpretado, e que é bastante temerário.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 10 de março de 2017, com 3 mil pessoas com idade acima de 16 anos, em 17 municípios de Mato Grosso do Sul.