Segundo pesquisa, Pedro Chaves é o que mais avança na disputa ao Senado

De acordo com a pesquisa do Instituto Ranking Comunicação e Marketing realizada neste mês, o senador Pedro Chaves (PSC) registou significativo crescimento na sua disputa pelo senado.

A pequisa mostra que Pedro Chaves, que figurava em quinto lugar com 4,76% da preferência do eleitorado, subiu para o terceiro lugar, agora com 12,83%.

Ainda conforme a pesquisa, o ex-prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad (PTB) está na frente com 30,70%, seguido do deputado federal Zeca do PT que pontuou 21,70% das intenções de voto.

Também senador, Waldemir Moka (PMDB) continua em quarto lugar na pesquisa. Em outubro, ele tinha 6,13% e, agora, ele obteve 10,73% da preferência dos entrevistados. No total, o crescimento dele foi de 75,04%.

Nesta amostragem, o ex-juiz federal Odilon de Oliveira (PDT) não está entre os nomes pesquisados, justamente por já ter anunciado sua pré-candidatura ao Governo do Mato Grosso do Sul.

A pesquisa do Instituto Ranking, foi encomendada pelo site "Diário da Mídia" , e o resumo da metodologia está no gráfico.