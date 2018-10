Foi publicada nesta quarta-feira (31), no Diário Oficial da União, três dias depois da eleição presidencial, a portaria que reforça o esquema de segurança no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

O local fica a quatro quilômetros do Palácio do Planalto, abrigará o gabinete de transição entre o atual governo Michel Temer e o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).

A portaria vale até 1º de janeiro de 2019, quando Temer transmite o cargo de presidente da República para Bolsonaro. De acordo com a norma, o prazo pode ser prorrogado, se necessário. O trabalho de segurança será feito por integrantes da Força Nacional e também da Polícia Federal.

A coordenação do esquema no prédio do CCBB será feita pelo Ministério da Segurança Pública. A primeira reunião de Temer com Bolsonaro para tratar sobre transição deve ocorrer na próxima semana.

Hoje o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, coordenador das atividades do atual governo, reúne-se com o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), designado para assumir a pasta na gestão de Bolsonaro.

A segurança será feita por 50 homens e viaturas da Força Nacional de Segurança de prontidão 24 horas. Como medida de segurança, as entradas que darão acesso ao gabinete do presidente eleito e às salas de reunião da equipe ganharam detectores de metais.