O candidato ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul, Marcelo Miglioli (PSDB), garantiu durante entrevista ao JD1 Notícias que “sabe como tirar o Brasil da crise”.

Miglioli afirmou ainda que é inconcebível manter quase 30 ministérios e dezenas de estatais que “só dão prejuízos aos cofres públicos”. “Precisamos enxugar para 15 ministérios e diminuirmos drasticamente o número de estatais”, recomendou.

Após fazer campanha em todos os 79 municípios do estado, Miglioli lembra que conquistou apoio de comunidades de diversas comunidades, entre elas quilombolas, indígenas e LGBT. O candidato ainda ressaltou que ficou mais conhecido depois que recebeu o apoio de mais de 60 prefeitos do estado e de centenas de vereadores e lideranças comunitárias.

O candidato está confiante com a vitória no dia 7 de outubro. “A população hoje conhece bem nosso nome e sabe que trabalhamos com competência à frente da secretaria de obras do estado, levando mais qualidade de vida para a população em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, concluiu Miglioli.