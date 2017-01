Sem receber, servidores de Porto Murtinho reclamam de rombo deixado por petista

O desespero toma conta dos funcionários públicos municipais de Porto Murtinho, distante 460 km de Campo Grande. Segundo eles, não foram pagos ainda os salários de dezembro e estão desesperados sem saber como ficarão os salários de janeiro. Segundo as informações, apesar disso, os servidores comissionados da administração anterior teriam recebido os salários certinho, e inclusive a rescisão. O prefeito que deixou o cargo é Heitor Miranda (PT) que teria deixado os cofres vazios.

“Estou aqui para pedir socorro a respeito do pagamento de dezembro dos funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, hoje já é dia 17 de janeiro e ainda não recebemos o nosso pagamento. Queremos uma posição do atual prefeito”, conta uma funcionária que por temer represálias, pede para não ser identificada.

O prefeito Derley Delevatti recebeu a Prefeitura no dia 1 de janeiro com a mesma situação de outros 32 municípios do Estado. “O que todos falam é que o ex Prefeito Heitor Miranda não deixou dinheiro em caixa, e que o ex-secretário de Administração e Finanças Marcio França pagou o salário de dezembro dia 30 para os funcionários que trabalhavam na secretaria em que ele era secretário. Pagou também nesse dia para os comissionados”, conta outro funcionário que também está sem receber.

“A maioria aqui depende dos salários dos funcionários para tudo e se não tem salários dos servidores, o comércio para, tudo para”, conta a denunciante.

A redação tentou contato com Heitor Miranda e não conseguiu. Ele é irmão do deputado federal Zeca do PT.