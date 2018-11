A partir das 14h de segunda-feira (5), inicia a agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. As atividades de novembro começam, com a reunião do Parlamento Jovem no Plenário Deputado Júlio Maia. Na ocasião, o urologista Jamal Mohmed Salem ministrará a palestra “Novembro Azul – Prevenção do Câncer de Próstata” durante a reunião. O projeto é realizado pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet e está em sua sexta edição.

Já na quarta-feira (7) acontecem os trabalhos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). A partir das 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, o grupo fará a análise da constitucionalidade, da legalidade e da juridicidade das matérias e projetos que estão sob a responsabilidade da Casa de Leis.

Também na quarta-feira, a partir das 14h30, o deputado João Grandão (PT) conduzirá a audiência pública "As Ocupações Urbanas e a Defesa da Moradia Digna em MS" no Plenário Deputado Júlio Maia.

De terça a quinta-feira (6 a 8), haverá as sessões ordinárias no Plenário Júlio Maia, a partir das 9h, quando os parlamentares realizam debates e deliberação das matérias e projetos. Todos os eventos acontecem na Assembleia Legislativa e são abertos ao público e à imprensa. A Casa de Leis está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9.