Senado decide se aprova indicação de Alexandre de Moraes ao STF

O plenário do Senado decide, nesta quarta-feira (22), se aprova a indicação do jurista Alexandre de Moraes ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A votação, prevista para começar às 11h (horário de Brasília), é a última etapa do processo. Antes da votação, Moraes foi submetido, na terça-feira (21), a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. Na comissão, a indicação de Moraes foi aprovada com 19 votos favoráveis e 7 contrários.

Se a aprovação se confirmar, Moraes vai ocupar a vaga deixada por Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo em Paraty (RJ), em janeiro deste ano, e será o 27º ministro do STF no período democrático.