Senadores preparam resistência a socorro a Estados falidos

Um grupo de senadores prepara um movimento de resistência à implementação do socorro federal a Estados falidos com base na lei aprovada na Câmara há dois dias. Ao Blog do Josias, o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) disse que "faltou responsabilidade". "É uma desfaçatez permitir a moratória da dívida de Estados quebrados sem a imposição de contrapartidas. O governo não pode colocar em prática uma imoralidade como essa', declarou.

Ainda conforme o blog, os senadores devem redigir um documento para entregar a Michel Temer e ao ministro Henrique Meirelles (Fazenda) defendendo o rigor fiscal.

Ferraço estima que devem subscrever a peça colegas como Tasso Jereissati (PSDB-CE), Cristovam Buarque (PPS-DF), Armando Monteiro (PTB-PE) e José Anibal (PSDB-SP). Todos ajudaram a aprovar a primeira versão do projeto, que condicionava o socorro a providências como privatizações, congelamento de salários de servidores estaduais e proibição de novas contratações.

Ao votar a proposta enviada pelo Senado, os deputados mantiveram o programa de recuperação dos Estados quebrados. Mas derrubaram todo o rol de exigências incluídas no texto pelos senadores, em articulação com a pasta da Fazenda.