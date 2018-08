A senadora Simone Tebet acaba de confirmar ao JD1 Notícias, no diretório do MDB, que a partir de amanhã é candidata ao governo de Mato Grosso do Sul.

Ela disse que atende um pedido do ex-governador André Puccinelli, e que amanhã seu nome será oficializado.

Sobre as coligações, Simone afirmou que os casos serão tratados um a um.

Com isso, uma possível polarização entre Reinaldo e Odilon, passa a ser uma possibilidade bastante distante, e a eleição volta a ser analisada como sendo de dois turnos.

A convenção do partido segue confirmada para este sábado (4), no Clube Nipo Brasileiro.