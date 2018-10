A senadora Simone Tebet, líder do MDB no Senado Federal, é vista como uma opção para presidir a Casa a partir de fevereiro de 2019. De acordo com informações da agência de notícias Reuters, Simone ganhou destaque após a derrota de antigos nomes políticos e também pela ascensão de forças ligadas ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).

A assessoria da senadora informou ao JD1 Notícias, que a senadora não teria colocado o seu nome na disputa pela presidência, contudo, existem conversas de bastidores e a mesma já foi procurada por alguns políticos.

Simone deve aguardar os resultados do segundo turno das eleições, para depois seguir em reuniões com líderes do partido e em dezembro participar de discussão para definir a questão.

Existe uma grande possibilidade de ela ser escolhida em votação secreta, pois isso respeitaria a tradição da Casa de eleger como presidente o partido de maior bancada, esse ano 12 senadores foram eleitos. A senadora passou a ser abordada após o primeiro turno por colegas do MDB e de outros partidos, como PSDB e PDT.

Eleita a melhor do Senado

Em 2018, a senadora ficou entre os parlamentares mais influentes do Congresso Nacional e foi destaque na seleção do DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar). Simone integra a lista das “Cabeças do Congresso Nacional” como formuladora desde 2017. Em 2016, foi destacada como parlamentar em ascensão.

De acordo com os critérios da seleção, o conhecimento técnico de jurista da senadora, aliado ao senso de oportunidade e observação da realidade nacional, fazem dela uma parlamentar muito dinâmica e produtiva.