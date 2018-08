Vários boatos, sinalizando que a senadora Simone Tebet (MDB), poderia desistir de seguir com sua candidatura ao governo do Estado, correram nesta sexta-feira (10), em diversos gabinetes da política de Mato Grosso do Sul.

Uma reunião esta marcada para o próximo domingo (12), e nela um desfecho definitivo será decidido. Questões de natureza familiar, seriam a chave para um recuo da senadora por MS.

Um dos mais ativos dirigentes do Movimento Democrático Brasileiro, Ulisses Rocha, afirmou ao JD1 Notícias que "isso não existe", mas dois parlamentares confirmaram “em off”, que Tebet "hesita". As providências básicas, para uma candidatura ao governo, cuja campanha começa em poucos dias, estranhamente seguem a passo de tartaruga.