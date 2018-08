Dois interlocutores que estiveram ontem com a senadora Simone Tebet (MDB) relataram em off ao JD1 Notícias, que a nova pré candidata pelo MDB está hesitante.

Simone teve momentos de disposição, como após conversar com o presidenciável de seu partido, Henrique Meirelles, mas amolecia quando refletia com mais tempo, ou em conversas mais aprofundadas.

Os sinais de que não ha certeza no projeto são claros, a convenção do partido marcada para o Clube Nipo Brasileiro, pode vir a ser na sede do partido na avenida Mato Grosso, confirmou agora a pouco, um funcionário do MDB.

O ministro Carlos Marun já retornou a Campo Grande, o que costuma fazer na noite de sexta-feira, e a senadora deve visitar hoje o ex-governador, onde ele esta detido, por determinação da Justiça federal.

A definição final sobre o quadro da disputa majoritária maior, só será visível, ao final da tarde, mais incerto impossível.