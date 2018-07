Simone Tebet é indicada ao Prêmio Congresso em Foco 2018

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) está entre os indicados ao Prêmio Congresso em Foco 2018, que homenageia os congressistas mais bem avaliados. O resultado será divulgado no dia 13 de agosto.

A senadora Simone tem se destacado em sua atuação no Congresso. Ela é líder do MDB no Senado e integra as principais Comissões da Casa (CCJ e CAE), entre outras. Tem relatado projetos importantes e participou do esforço concentrado em prol da aprovação de projetos na área de segurança pública.

No ano passado, Simone foi homenageada pelo Prêmio Congresso em Foco, ficando entre os “Melhores Senadores do ano” e entre os “Senadores mais bem avaliados”, selecionada pelo júri especializado e pelos jornalistas, respectivamente.

Em 2017, ela também ficou entre os 100 parlamentares mais influentes do Congresso em premiação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).