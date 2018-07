Senadora escutou apelo de André, ontem ao visitá-lo, no centro de triagem

O MDB confirmou em nota que a senadora Simone Tebet será lançada ao governo do estado no próximo dia quatro de agosto, substituindo o ex-governador André Puccinelli, que hoje está preso, por determinação da justiça federal, e não teve sucesso nas tentativas de conseguir um habeas corpus.

Falando ao JD1 Notícias, o deputado Júnior Mochi, confirmou que a candidatura "é pra valer", e que Simone "vem com força". O presidente da Assembleia, afirmou ainda, que o esforço pela reeleição de Waldemir Moka segue inalterado.

A conversa entre André e Simone aconteceu neste sábado (28), no centro de triagem, onde Puccinelli está preso. Simone foi visitá-lo, e lá escutou um apelo de André.

Neste domingo (29) pela manhã, ela reuniu a cúpula do MDB, e confirmou que aceitou a missão.

Analisando os próximos passos, Júnior Mochi disse ao JD1, que Simone segue amanha para Brasília, e "quarta ou quinta feira", retorna já para iniciar as articulações.

Sucessão

A entrada de Simone altera o desenho da eleição para o governo de 2018. Com pouca rejeição, Tebet tira de Odilon a condição de novidade no pleito, e um novo cenário surge a partir de amanhã. O tamanho das alterações, porém, só poderão ser analisados com mais profundidade nas próximas pesquisas.