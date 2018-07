Sites do Governo do Estado serão suspensos durante período eleitoral

Os sites do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul serão suspensos durante o período eleitoral. A suspensão ocorre em atendimento à Justiça Eleitoral, lei nº 9.504/1997. A subsecretaria de Estado de Comunicação do estado informou nesta quinta-feira (12), que as áreas de notícias das páginas de internet de todos os órgãos estaduais foram interrompidas.

A suspensão é valida até o término das eleições de 2018, e também se aplica a perfis de programas, projetos e ações desenvolvidas pelos órgãos estaduais e de qualquer subdivisão vinculada.

A divulgação das informações de interesse público e dos serviços de todos os órgãos estaduais caberá apenas ao Portal Mato Grosso do Sul. Este é o único site de governo que permanecerá com atualizações em sua área de notícias.

As informações serão publicadas após análise da Coordenação da subsecretaria de Estado de Comunicação. Em casos específicos, a mesma consultará a Procuradoria Geral do Estado (PGE-MS) para garantir a legalidade da publicação.

A suspensão já está ocorrendo desde o último sábado (7), deste mês. As eleições devem acontecer no mês de outubro deste ano.