Na última semana, durante sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Paulo Siufi (MDB) destacou a comoção em torno da prisão do ex-presidente Lula, mas lembrou a situação nada agradável do ex-governador André Puccinelli (MDB), preso há dois meses no Complexo Penitenciário de Campo Grande, no Jardim Noroeste.

“Eu ouvi vários discursos inocentando o ex-presidente Lula, que está preso, falando dessa operação tempestiva, muitas vezes para alguns até midiática, mas o ex-governador, nosso amigo André Puccinelli já está há 60 dias detido sem nenhum fato novo, sem nenhuma explicação e, por incrível que pareça, nós precisamos dessa correção do acórdão, que há 13 dias a Justiça não corrige”.

O acórdão que o deputado se refere é um erro do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) e está prejudicando a defesa do ex-governador. André Puccinelli, seu filho, André Puccinelli Júnior e o advogado sócio do Instituto Ícone, João Paulo Calves, tiveram o habeas corpus negado pela 5ª Turma do TRF3, mas o acórdão com os votos dos desembargadores foi publicado errado.

O erro no TRF3 atrasa o novo pedido de liberdade que a defesa deve ingressar no Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que os advogados têm de esperar a publicação do documento para entrar com novo recurso.

Siufi conclui sua fala lembrando que André foi preso pela Polícia Federal, quando liderava pesquisas de intenção de voto para o Governo Estadual.

“Eu sou leal àquelas pessoas que eu acredito, e eu acredito no André Puccineli. Mas alguma coisa errada está acontecendo. Se é de momento político que estão falando, de operações que acontecem, não se esqueçam de que tem um homem que está no primeiro lugar nas pesquisas para ganhar o Governo do Estado e está pagando um preço alto por tudo que fez por Mato Grosso do Sul”.