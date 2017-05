Solidariedade conquista filiações

Cerca de 1.400 pessoas se filiaram neste fim de semana ao Solidariedade-MS durante evento realizado na sexta-feira (5) no auditório da Câmara de Campo Grande.

O dirigente nacional Luizão destacou os números nacionais e estaduais e o crescimento do partido no país. “O SD não completou ainda quatro anos de existência e já conta com 166 mil filiados em todo país e comissões provisórias ou diretórios em 3.177 municípios. No MS já são mais de 3 mil filiados e a meta de atingir 5 mil nesse ano já está praticamente alçada com as novas filiações”, disse.

Bosco Martins, dirigente estadual do partido, falou como representante do governador Reinaldo Azambuja que ainda não havia chegado de seu encontro com o presidente Evo na Bolívia. “O governador orientou a mim e ao Alessandro Menezes que também compõe a mesa, que enviássemos a todos dirigentes e novos filiados as boas vindas, sendo desta forma fazendo a opção partidária à única forma de fortalecer a democracia e filtrar a nova política”, finalizou o dirigente estadual do SD.

O deputado Herculano Borges destacou os novos filiados de Campo Grande: “são importantes lideranças que se somam ao time do partido e chegam para nos ajudar no processo de fortalecimento e consolidação da legenda no Estado”, avaliou Borges.

O evento foi organizado pelo deputado Herculano e contou com as presenças do dirigente nacional e secretário de Organização do SD Luiz Antônio Adriano, o Luizão, o dirigente estadual, Bosco Martins, o presidente estadual Ildemar da Mota, Alessandro Menezes, segundo vice-presidente da legenda e subsecretário de políticas Institucionais de MS, Adauto dos Santos, secretário executivo, representando a Fundação 1º de Maio, o diretor técnico, Diógenes Sandin; o coordenador de políticas públicas, Cláudio Prado; membro do conselho curador da Fundação e a advogada Denisy Nery, além dos vereadores da Capital, Papy e Lucas de Lima.