Todos os candidatos tiveram desempenho abaixo do apurado pelos institutos de pesquisas

A candidata Soraya Thronicke (PSL), venceu a disputa pelo Senado, após uma competição acirrada pela segunda vaga de senador, já que na primeira confirmou-se Nelsinho Trad (PTB), como o mais votado.

Beneficiada pela vinculação com Bolsonaro, fato que a candidata soube aproveitar, Soraya fechou a eleição com 16,22% dos votos, numero bastante próximo dos apontados pelas pesquisas.

Porém, todos os outros candidatos tiveram desempenho menor do que os institutos apontavam, Nelsinho tinha em torno de 30% nos últimos levantamentos e fechou com 18,38%. Moka, o terceiro colocado, também não confirmou os números que lhe atribuíram.

A campanha de Soraya, além da vinculação com Bolsonaro, foi marcada por forte apoio de militantes de direita, e por embates, com dirigentes de partidos e por buscar confrontos. Na ultima semana, o crescimento de Soraya era visível a olho nú, e já preocupava coordenadores de outras campanhas. Não se esperava no entanto, que sua eleição se consumasse.