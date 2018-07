O vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, negou, nesta sexta-feira (27), o pedido de habeas corpus em favor do ex-governador André Puccinelli, seu filho Puccinelli Junior e do Advogado João Paulo Calves.

O pedido foi impetrado no STJ na quarta-feira (25), pelos advogados André Borges e René Siufi, como uma segunda tentativa de conseguir a liberdade do ex-governador, preso na última sexta-feira (20).

André, o filho e o advogado João Calves já tiveram o pedido de liberdade negado na terça-feira (24), pelo desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), Maurício Kato.

Os três estão presos no Centro de Triagem do Complexo Penitenciário de Campo Grande, no Jardim Noroeste.

Defesa vai recorrer

A não concessão da medida liminar pelo STJ, do pedido de habeas corpus de André Puccinelli, transfere para o Supremo Tribunal Federal a decisão final a respeito.

De acordo com a assessoria do ex-governador, os advogados iniciam imediatamente a preparação de um novo recurso que poderá ser protocolado neste sábado (28), na Suprema Corte.

Convenção mantida

O partido continua com o projeto da candidatura de André a governador. O MDB tem sua convenção prevista para o dia 4 de agosto quando devem ser lançadas as candidaturas e confirmadas as alianças.

Confira a decisão do STJ: