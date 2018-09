Com o intuito de valorizar a vida, audiência pública sobre suicídio será realizada. O tema faz parte da campanha “Setembro amarelo” e o debate acontecerá na quarta-feira (12), às 14h na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O evento contará a presença de alguns deputados e também de especialistas.

No Brasil, essa já é a quarta maior causa de morte entre homens jovens. No estado, os números são ainda mais alarmantes: enquanto a taxa nacional é de 8,7 a cada 100 mil habitantes, em Mato Grosso do Sul é de 13,3.

Em 2017, o Corpo de Bombeiros de Campo Grande atendeu 925 tentativas de suicídio. Pelo menos metade desse total era de crianças e jovens entre 10 e 19 anos. Um dado ainda mais preocupante é que, a cada caso registrado, cinco são subnotificados.

Especialistas e profissionais de saúde foram convidados para a audiência, entre eles o gestor do Centro de Apoio Biopsicossocial do Corpo de Bombeiros e coordenador do Curso de Prevenção do Hospital Universitário, capelão Edilson dos Reis; a musicoterapeuta Mônica Deiss Zimpel, a gestora do Núcleo de Psicologia Educacional da Secretaria de Estado de Educação (SED) e a superintendente de atenção à saúde da Secretaria de Estado de Educação (SES), Mariana Croda.

Também foram convidados psiquiatras, reitores, diretores de hospitais, técnicos de prefeituras do interior do Estado e do CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial).