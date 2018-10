O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) negou o pedido da senadora eleita Soraya Thronicke (PSL) em ação contra o seu primeiro suplente e presidente regional do PSL, Rodolfo Nogueira, para torná-lo inelegível. Na decisão da última terça-feira (9), o desembargador Sérgio Fernandes Martins ainda concedeu a Rodolfo cinco dias para a sua defesa.

A ação impetrada por Soraya e seu segundo suplente, Danny Fabrício Cabral Gomes, pede produção de provas para que Rodolfo mostre notas de pagamentos das gráficas responsáveis por produzirem material de campanha com a foto de Bolsonaro e dois candidatos a senador que não são do PSL. No processo, Soraya afirma que “a conduta de Rodolfo incorreu em abuso de poder econômico, quando da confecção de material gráfico de propaganda eleitoral”.

Procurado pelo JD1 Notícias, Rodolfo afirmou que vai procurar a senadora eleita para resolver no diálogo. “A palavra agora é agregar e não dividir”, disse. A redação tentou contato com Soraya, mas ela não atendeu as ligações.