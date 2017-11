Suplentes assumem na Assembleia e Câmara Federal

Elizeu Dionísio e Enelvo Felini vão assumir as vagas de Márcio Monteiro e Flávio Kayatt que formam nomeados conselheiros do TCE

Os suplentes Elizeu Dionísio e Enelvo Felini devem assumir as vagas de Márcio Monteiro e Flávio Kayatt na Câmara dos Deputados Federal e na Assembleia Legistiva, pois os Deputados foram nomeados novos Conselheiros do Tribunal Contas de Mato Grosso do Sul, na última quinta-feira (9).

Kayatt deverá na semana que vem renunciar a sua vaga de Deputado Estadual para poder assumir a vaga no TCE. Seu suplente o Presidente da Agraer, Enelvo Felini, assumirá a vaga em consequência.

No caso de Monteiro que foi nomeado Secretário de Fazenda do Estado e por isso estava afastado da Câmara dos Deputados, sua vaga era preenchida temporariamente pelo seu suplente Elizeu Dionísio, que agora deve ficar com a vaga em definitivo, uma vez que para Marcio assumir a vaga no TCE ele também deve renunciar a vaga na Câmara.

A nomeação para o TCE se deu depois da aprovação de dois Projetos de Decreto Legislativo, que indicam ambos como Conselheiros. As indicações foram feitas pelo Governador Reinaldo Azambuja e pela Assembleia e aprovadas em discussão única e de forma unanime, na ordem do dia de ontem.

Kayatt e Monteiro vão substituir a ex-senadora Marisa Serrano e o ex-secretário estadual de Fazenda, José Ricardo Pereira Cabral, após concessão de aposentadoria voluntária aos dois, assinada pelo governador Reinaldo Azambuja, conforme publicação no Diário Oficial de segunda-feira (6).

Monteiro foi indicado pelo Governador do Estado, para exercer o cargo de Conselheiro do TCE, na vaga decorrente da aposentadoria do Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral.

Kayatt foi indicado pelo Poder Legislativo, para exercer o cargo de Conselheiro do TCE, na vaga decorrente da aposentadoria da Conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano.