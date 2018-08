Tânia Garib será a vice de Mochi

Tânia foi secretária da pasta da assistência social na capital e no estado

A ex-secretária de assistência social, Tânia Garib, será a vice do candidato ao governo do estado pelo MDB, Junior Mochi. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (15), na sede regional do partido.

Durante a manhã de hoje, a ex-secretária de educação, Maria Nilene Badeca, foi sondada pelo partido para compor a chapa de Mochi, mas o nome de Tânia prevaleceu na escolha dos dirigentes.

Tânia foi secretária de André Puccinelli na pasta da assistência social, quando ele foi prefeito de Campo Grande e quando foi governador de Mato Grosso do Sul.