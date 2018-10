O presidente Michel Temer fez um rápido pronunciamento após a divulgação do resultado das eleições presidenciais. Conforme havia adiantado em sua conta no Twitter, o presidente disse que conversou rapidamente com seu sucessor, Jair Bolsonaro, por telefone. Temer acredita que o governo de Bolsonaro será de “paz e harmonia”.

“Tenho absoluta convicção, como pude declarar ao presidente eleito, que ele fará um governo de muita paz e harmonia, que é o que mais o nosso país precisa. Ele agradeceu muito o telefonema e disse que continuará trabalhando pela pacificação”, disse à imprensa no Palácio da Alvorada. A conversa entre os dois foi rápida e nada foi discutido a respeito da transição. Segundo Temer, Bolsonaro estava em um ambiente de muita euforia e seria “indelicado” esticar a conversa.

O presidente, no entanto, disse que a transição começa amanhã (29), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que fica a cerca de 5 quilômetros do Palácio do Planalto. “A transição já está praticamente toda formatada. O que foi feito e o que ainda deve ser feito”.