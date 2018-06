Temer embarca para São Paulo onde cumpre agenda oficial

Após despachar no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer embarcou nesta sexta-feira (15), para São Paulo, onde tem duas agendas públicas. Às 16h, ele se reúne com a presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Therezinha Cazerta, que tomou posse no comando da Corte no último mês de março.

O outro compromisso está marcado para as 20h, quando Temer e o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, participarão de um jantar com empresários. Até o momento, a assessoria de imprensa não divulgou o local dos encontros.

Pela manhã, Temer se reuniu com o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, que também é o subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência.