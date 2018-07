Temer lamenta morte de ex-deputado de Rondônia

O presidente Michel Temer lamentou nesta quarta-feira (11), a morte do ex-deputado federal e ex-senador Rubens Moreira Mendes Filho, de Rondônia. No Twitter, Temer registrou que o ex-parlamentar foi um grande defensor das causas do estado.

“Recebi com pesar a notícia do falecimento do ex-deputado federal e senador Rubens Moreira Mendes Filho, grande defensor das causas de Rondônia. Meus sentimentos à família”, escreveu o presidente na rede social.

Rubens Moreira Mendes morreu hoje em Ariquemes, Rondônia. Advogado, empresário e agropecuarista, ele ocupou uma vaga no Senado entre 1999 e 2003 e na Câmara dos Deputados entre 2007 e 2014.