O presidente Michel Temer pediu nesta quinta-feira (26) ao presidente chinês, Xi Jinping, que a China acabe com as sobretaxas impostas ao Brasil nas exportações de açúcar e frango. A informação foi dada por Temer depois de se encontrar como Xi Jinping, em Joanesburgo, onde é realizada a 10ª Cúpula do Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

“Pedimos a ele [Xi Jinping] que deixe um pouco de lado, digamos, as sobretaxas em relação ao frango e ao açúcar, para que nós pudéssemos aumentar nossas exportações”, disse Temer após a reunião.

No encontro, o presidente brasileiro também ofereceu ao presidente chinês produtos derivados da soja. Segundo Temer, a proposta foi bem recebida por Xi Jinping, que deve examinar questões técnicas relacionadas ao assunto.

Soja

“Vocês sabem que nós exportamos muita soja para a China, mas soja em grão. E o que nós queremos é, e ressaltei isso para o presidente Xi Jinping, mandar os elementos processados, ou seja, óleo de soja e farelo de soja, o que naturalmente permite a industrialização no nosso país, e ele recebeu muito bem, não senti resistência”, explicou.

Além das trocas comerciais agrícolas, Temer relatou que também foram tratadas na reunião questões relacionadas às concessões e privatizações feitas no Brasil, e os investimentos chineses em obras de infraestrutura nas áreas de ferrovias, portos, aeroportos, linhas de transmissão e distribuidoras de energia.

“Ele [Xi Jinping] disse que vai colaborar muito para investir bastante”, relatou o presidente.

Pelo twitter, Temer disse ainda que tratou com Xi Jinping do estabelecimento da sede do Escritório Regional da Américas do Novo Banco de Desenvolvimento do Brics, em São Paulo, com escritório em Brasília. O acordo para a criação do banco será assinado na Cúpula do Brics.

Michel Temer também participou de reunião plenária fechada com chefes de Estado e de Governo dos países que compõem o Brics. “Houve grande convergência entre nós sobre a importância de prestigiarmos um sistema multilateral de comércio baseado em regras, com a OMC [Organização Mundial do Comércio] em seu centro”, disse Temer em sua conta no twitter.