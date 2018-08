Na noite de segunda-feira (13), em Brasília, a deputada federal, Tereza Cristina (DEM-MS), foi premiada na categoria “Melhores deputados” na 11ª edição do Prêmio Congresso em Foco, veículo especializado na cobertura do Congresso Nacional.

De acordo com a assessoria, Tereza ficou entre os 10 mais bem avaliados parlamentares da Câmara dos Deputados e ainda foi a única deputada de Mato Grosso do Sul a aparecer no ranking da premiação.

Tereza Cristina também foi premiada como a principal defensora da agropecuária, de acordo com o júri especializado do Prêmio Congresso em Foco, recebendo o prêmio de melhor parlamentar na Defesa da Agropecuária brasileira. Em discurso de agradecimento, ela agradeceu a organização do prêmio em ser escolhida como uma das 10 melhores deputadas do país.

“Estar entre esses 10 melhores deputados, na escolha de um júri especializado, é gratificante e honroso, ao mesmo tempo que nos estimula a trabalhar ainda mais. Quero agradecer muito ao Congresso em Foco por este segundo ano consecutivo de premiação. Dizer que eu, como uma deputada de primeiro mandato, me sinto honrada", disse a deputada ao receber o prêmio.

O prêmio Congresso em Foco é considerado o “Oscar da Política Brasileira”.